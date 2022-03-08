CAS зарегистрировал апелляцию РФС на решение отстранить российские команды от еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решения УЕФА и ФИФА отстранить российские сборные и клубы от европейских соревнований. Об этом сообщает пресс-служба судебного органа.
РФС просит CAS отменить решения и восстановить все российские команды и клубы для участия в турнирах ФИФА и УЕФА. РФС также подал ходатайство о приостановлении исполнения каждого обжалуемого решения.
Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии. Также встречаться с Россией отказались Албания, Ирландия, Швейцария и Англия.
- 8 марта 2022
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