CAS зарегистрировал апелляцию РФС на решение отстранить российские команды от еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решения УЕФА и ФИФА отстранить российские сборные и клубы от европейских соревнований. Об этом сообщает пресс-служба судебного органа.

РФС просит CAS отменить решения и восстановить все российские команды и клубы для участия в турнирах ФИФА и УЕФА. РФС также подал ходатайство о приостановлении исполнения каждого обжалуемого решения.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии. Также встречаться с Россией отказались Албания, Ирландия, Швейцария и Англия.