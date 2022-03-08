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В ФИФА сообщили, что Польша автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира

В ФИФА сообщили, что Польша автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира
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Сборная Польши автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира из-за исключения национальной команды России из международных турниров. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Польша автоматически проходит в финал отбора на чемпионат мира, где команды сыграют либо со Швецией, либо с Чехией. Также в организации сообщили, что матч между Шотландией и Украиной будет перенесён на июнь.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии. Также встречаться с Россией отказались Албания, Ирландия, Швейцария и Англия.

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