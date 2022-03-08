«Боруссия» лидирует в гонке за подписание Адейеми

Дортмундская «Боруссия» лидирует в гонке за подписание нападающего «Ред Булл Зальцбург» Карима Адейеми. Об этом сообщает Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, детали личного контракта уже согласованы, однако между клубами нет соглашения о трансфере. «РБ Лейпциг» также заинтересован в приобретении форварда. Адейеми — главная цель «шмелей» после заключения контракта с Никласом Зюле.



Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагала за форварда австрийского клуба € 40 млн. «Боруссия», в свою очередь, готова отдать за Адейеми € 35 млн плюс бонусы и хочет предложить ему € 5 млн в год по 5-летнему контракту. Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.