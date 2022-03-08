Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Зальцбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юлиан Нагельсман: в матче с «Ред Булл Зальцбург» все мысли «Баварии» только о победе

Юлиан Нагельсман: в матче с «Ред Булл Зальцбург» все мысли «Баварии» только о победе
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман рассказал о целях команды в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ред Булл Зальцбург».

«Этим вечером все мысли только о победе. Мы должны быть внимательны и взвешивать все риски, поскольку хотим создавать опасные моменты за счёт рискованных передач. Одна из сильных сторон соперника — давление на соперника и быстрый переход в атаку», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «Ред Булл Зальцбург» состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первая встреча команд завершилась со счётом 1:1. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Новость по теме
«Бавария» и «Ред Булл Зальцбург» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022