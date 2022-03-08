«Бавария» — «РБ Зальцбург»: Левандовски оформил хет-трик за 23 минуты

Сегодня, 8 марта, «Бавария» принимает австрийский «РБ Зальцбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).
Роберт Левандовски забил 3 гола к 23-й минуте. Мануэль Нойер выбил мяч из своей штрафной к центру поля, где Томас Мюллер справа выполнил передачу к дуге штрафной на Левандовского. Поляк ударил в левый угол оставшихся пустыми ворот, попал в штангу, после чего сам же добил мяч в сетку.
До этого поляк забил второй гол хозяев. Форвард реализовал пенальти. Ранее Роберт мощным ударом с пенальти уложил мяч в левый нижний угол. Голкипер не угадал направление удара.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «РБ Зальцбург».
Напомним, «Зальцбург» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете G, уступив по очкам французскому «Лиллю» (11). «Бавария», набрав 18 очков, выиграла группу E с «Бенфикой», «Барселоной» и киевским «Динамо».
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