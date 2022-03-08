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«Бавария» — «Зальцбург». Платная прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Бавария» — «РБ Зальцбург»: Левандовски оформил хет-трик за 23 минуты

«Бавария» — «РБ Зальцбург»: Левандовски оформил хет-трик за 23 минуты
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Сегодня, 8 марта, «Бавария» принимает австрийский «РБ Зальцбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).

Роберт Левандовски забил 3 гола к 23-й минуте. Мануэль Нойер выбил мяч из своей штрафной к центру поля, где Томас Мюллер справа выполнил передачу к дуге штрафной на Левандовского. Поляк ударил в левый угол оставшихся пустыми ворот, попал в штангу, после чего сам же добил мяч в сетку.

До этого поляк забил второй гол хозяев. Форвард реализовал пенальти. Ранее Роберт мощным ударом с пенальти уложил мяч в левый нижний угол. Голкипер не угадал направление удара.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «РБ Зальцбург».

Напомним, «Зальцбург» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете G, уступив по очкам французскому «Лиллю» (11). «Бавария», набрав 18 очков, выиграла группу E с «Бенфикой», «Барселоной» и киевским «Динамо».

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