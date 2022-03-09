Левандовски стал автором самого раннего хет-трика в истории Лиги чемпионов

Сегодня, 8 марта, «Бавария» принимает австрийский «РБ Зальцбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Роберт Левандовски оформил хет-трик в этой игре.



Поляк забил 3 гола к 23-й минуте. Благодаря этому нападающий стал автором самого раннего хет-трика в истории Лиги чемпионов, превзойдя достижение нападающего «Милана» Марко Симоне, который забил три гола «Русенборгу» за первые 24 минуты матча в 1996 году.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «РБ Зальцбург».



Напомним, «Зальцбург» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете G, уступив по очкам французскому «Лиллю» (11). «Бавария», набрав 18 очков, выиграла группу E с «Бенфикой», «Барселоной» и киевским «Динамо».