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«Бавария» — «РБ Зальцбург»: Мюллер забил пятый гол хозяев

«Бавария» — «РБ Зальцбург»: Мюллер забил пятый гол хозяев
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Сегодня, 8 марта, «Бавария» принимает австрийский «РБ Зальцбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).

Томас Мюллер забил 5-й гол хозяев на 54-й минуте. Лерой Зане получил мяч от Йозуа Киммиха рядом со штрафной и переправил его на Мюллера, который развернулся внутри штрафной и прекрасным ударом попал в правый нижний угол ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «РБ Зальцбург».

Напомним, «Зальцбург» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете G, уступив по очкам французскому «Лиллю» (11). «Бавария», набрав 18 очков, выиграла группу E с «Бенфикой», «Барселоной» и киевским «Динамо».

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