«Ливерпуль» — «Интер»: Лаутаро Мартинес открыл счёт

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» принимает «Интер». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). К 63-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Интер».

На 61-й минуте матча счёт открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Результативную передачу отдал форвард итальянской команды Алексис Санчес. Примечательно, что спустя несколько минут Санчес получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Первая встреча «Интера» и «Ливерпуля» в Италии завершилась победой английского коллектива со счётом 2:0. Напомним, «Интер» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете D, уступив по очкам мадридскому «Реалу» (15). «Ливерпуль», набрав 18 очков, выиграл группу B с «Атлетико», «Порту» и «Миланом».