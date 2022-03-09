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«Ливерпуль» проиграл «Интеру», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» проиграл «Интеру», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимал «Интер». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 61-й минуте матча счёт открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Результативную передачу отдал форвард итальянской команды Алексис Санчес. Спустя несколько минут Санчес получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

В первом матче «Интера» и «Ливерпуля», который прошёл в Италии, английский клуб одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, а миланский «Интер» завершил своё выступление в турнире. Действующий победитель Лиги чемпионов — лондонский «Челси».

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
08 марта 2022, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 61'
Удаления: нет / Санчес – 63'
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