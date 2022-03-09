«Ливерпуль» проиграл «Интеру», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Поделиться
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимал «Интер». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 61-й минуте матча счёт открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Результативную передачу отдал форвард итальянской команды Алексис Санчес. Спустя несколько минут Санчес получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
В первом матче «Интера» и «Ливерпуля», который прошёл в Италии, английский клуб одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, а миланский «Интер» завершил своё выступление в турнире. Действующий победитель Лиги чемпионов — лондонский «Челси».
Комментарии
- 9 марта 2022
-
01:10
-
00:58
-
00:49
-
00:37
-
00:27
-
00:20
-
00:14
-
00:12
- 8 марта 2022
-
23:44
-
23:37
-
23:31
-
23:30
-
23:27
-
23:17
-
23:16
-
23:03
-
22:50
-
22:42
-
22:37
-
22:24
-
22:23
-
22:14
-
21:58
-
21:54
-
21:48
-
21:47
-
21:26
-
21:26
-
21:06
-
20:53
-
20:46
-
20:44
-
20:33
-
20:15
-
20:15
Партнерский контент