«Ливерпуль» проиграл «Интеру», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимал «Интер». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



На 61-й минуте матча счёт открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Результативную передачу отдал форвард итальянской команды Алексис Санчес. Спустя несколько минут Санчес получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.



В первом матче «Интера» и «Ливерпуля», который прошёл в Италии, английский клуб одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, а миланский «Интер» завершил своё выступление в турнире. Действующий победитель Лиги чемпионов — лондонский «Челси».