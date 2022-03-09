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Роберт Левандовски оформил один из самых быстрых хет-триков в истории Лиги Чемпионов

Роберт Левандовски оформил один из самых быстрых хет-триков в истории Лиги Чемпионов
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовки оформил один из самых быстрых хет-триков в истории Лиги Чемпионов (время между первым и третьим голом. — Прим. «Чемпионата»), забив три мяча в ответном матче 1/8 финала с «Ред Булл Зальцбург», сообщается в телеграм-канале Squawka Football

Польскому нападающему понадобилось 11 минут между первым и третьим голом, чтобы стать автором хет-трика. По временному показателю он уступил лишь Майку Ньюэллу (9 минут с «Русенборгом») и Бафетимби Гомису (8 минут с «Динамо Загреб»).

В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Ред Булл Зальцбург» со счётом 7:1(1:1 первый матч. — Прим. «Чемпионата») и вышла в четвертьфинал турнира. Левандовски забил 3 гола к 23-й минуте, также записав на свой счёт результативную передачу.

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