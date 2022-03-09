Венгер: судья убил игру «Ливерпуля» и «Интера» в самый неподходящий момент

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о поражении «Ливерпуля» в ответной домашней игре 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА от итальянского «Интера» (1:0, 1:2 общ. и проход английского клуба. – Прим. «Чемпионата»).

«Удаление Санчеса? Это была некая граница между мошенничеством и смышлёностью. Фабиньо жульничал, он делал из этого больше. Может быть, ему было больно, но Алексис лишь прикоснулся к нему. При этом, мы не можем говорить, что была лишь подлая симуляция.

Может быть, он мог бы встать быстрее. Это один из тех фолов, на который футболист идёт намеренно, с одной стороны — это умно, когда вы полностью нейтральны, как мы и должны быть, но при этом, можно сказать, что игрок мог и не приукрашивать эпизод. Санчес не хотел причинять ему боль, он играл первый на мяче.

Судья убил игру в неподходящий момент. Было бы интересно посмотреть последние 25 минут в равных составах. В целом «Ливерпуль» заслужил пройти 1/8 финала — даже сегодня они трижды попали в штангу. Но я не согласен с решением судьи. Это убило интерес к игре», — приводит слова Венгера Evening Standart.