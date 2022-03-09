Форвард «Шахтёра» Фернандо может стать одноклубником Миранчука

Нападающий донецкого «Шахтёра» Фернандо может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, в услугах 23-летнего футболиста заинтересована «Аталанта». Итальянский клуб хочет арендовать Фернандо до июня, чтобы заменить травмированного Дувана Сапату, который выбыл до мая.



Напомним, в составе «Аталанты» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.



Фернандо перешёл в «Шахтёр» из «Палмейраса» в 2018 году. С 2019 по 2020 год Фернандо выступал на правах аренды за лиссабонский «Спортинг». В нынешнем сезоне бразильский форвард принял участие в 7 матчах украинской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Новость по теме «Аталанта» в социальных сетях отреагировала на яркую игру Миранчука в матче с «Сампдорией»