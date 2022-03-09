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Вадим Евсеев: «Интер» понравился, в каких-то компонентах он был сильнее «Ливерпуля»

Вадим Евсеев: «Интер» понравился, в каких-то компонентах он был сильнее «Ливерпуля»
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Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев поделился мнением о противостоянии «Ливерпуля» и «Интера» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (2:0, 0:1).

«Лигу чемпионов не пропускаю. Вчера смотрел «Ливерпуль» — «Интер», было интересно увидеть, как игроки обеих команд реализуют тренерские задачи. Разные тактические схемы. 4-3-3 у «Ливерпуля», «Интер» со времен Конте играет 3-5-2. Кстати, это была одна из причин, по которой позвали Индзаги — его «Лацио» играл так же. Снова убедились, что судьбу матча определяют игроки. Требования тренера — немаловажный фактор, но если только футболист готов к ним.

«Интер» понравился. Не уступил ни в чём в двух матчах, в каких-то компонентах был сильнее. Миланцы хорошо готовы физически, отличное движение, умение играть один в одного. Даже когда их прессинговали Мане и Салах.
Отмечу Хандановича, через вратаря было много выходов в атаку. И хоть принято считать, что у «Интера» оборонительная схема, вчера мы увидели сколько времени хозяева провели в нападении. Не повезло, так тоже бывает: три попадания в каркас ворот. Лига чемпионов на этой стадии хороша именно такими матчами. Умение играть под давлением, умение играть в ситуациях один на один становятся ключевыми моментами. Говорю об этом команде постоянно», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

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