Вратарь Синицын забил в ФНЛ-2 в свои ворота

Вратарь махачкалинского «Динамо» Андрей Синицын в матче ФНЛ-2 с «Форте» забил мяч в свои ворота. После навеса с фланга голкипер попытался перехватить мяч, но вместо этого скинул его за линию. Встреча завершилась ничейным исходом.

Вратарь Андрей Синицын является воспитанником «Читы». По ходу карьеры он выступал за «Енисей», «Краснодар», «Акрон» и «Нижний Новгород». В махачкалинское «Динамо» голкипер перешёл в феврале 2022 года на правах свободного агента. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Андрей Синицын провёл четыре матча (дважды – на ноль) и пропустил три гола.



Махачкалинское «Динамо» набрало 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице Группы 1 в ФНЛ-2. «Форте» (37) – на четвёртой позиции.