Невилл: Месси и Роналду больше не лучшие футболисты мира

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Лионеле Месси и форварде манкунианцев Криштиану Роналду.



«Нет никаких сомнений в том, что Роналду и Месси подходят к концу своей карьеры. Упадок — не совсем верное слово, когда речь идёт о двух великих футболистах, но они действительно угасают. Сейчас впервые за многие годы никто не назовёт Месси и Роналду, если вы спросите, кого они хотели бы видеть в своей команде. Они скорее назовут Мбаппе, Холанда, Салаха или Левандовского. Это явный признак того, что хотя эти двое всё ещё играют на высшем уровне, они уходят со своих прежних вершин. Они больше не лучшие игроки мира», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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