Хави: отношусь к Куману со всем уважением, он легенда «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о бывшем наставнике каталонского клуба Рональде Кумане.
«Я не вникаю в отношения Лапорты и Кумана. К Куману отношусь со всем уважением, он легенда клуба. Я благодарен ему за то, что он пришёл в «Барселону» в трудное для клуба время и проделал хорошую работу», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что долго думал над увольнением Кумана, и признал, что должен был сделать это раньше.
Напомним, Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством завоевал Кубок Испании и занял 3-е место в чемпионате Испании. Кумана уволили с поста главного тренера «Барселоны» после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) 28 октября 2021 года.
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