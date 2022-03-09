Реми Кабелла попрощался с болельщиками «Краснодара»

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла попрощался с болельщиками российского клуба.



«Хочу от всего сердца поблагодарить «Краснодар» за эти три года. Спасибо моему окружению, которое ежедневно помогало мне. Благодарю за оказанное доверие всех болельщиков и президента. Я люблю вас», – написал Кабелла в своём «инстаграме».

Реми Кабелла перешёл в «Краснодар» летом 2019 года из французского «Сент-Этьена». За российский клуб он провёл 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. В турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022 «Краснодар» занимает пятое место, набрав 29 очков в 18 матчах. На счету 31-летнего полузащитника четыре матча за национальную сборную Франции.