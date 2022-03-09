Фанаты «Аталанты» вывесили баннер с Миранчуком и Малиновским, жмущими друг другу руки

Фанаты «Аталанты» посвятили баннер полузащитникам Алексею Миранчуку и Руслану Малиновскому. Об этом сообщает MondoAtalanta в своём «инстаграме».



На баннере, вывешенном у базы клуба, футболисты пожимают друг другу руки на фоне российского и украинского флагов. Алексей Миранчук перешёл в стан клуба из Бергамо в 2020 году из московского «Локомотива». Руслан Малиновский присоединился к «Аталанте» годом ранее, перейдя из бельгийского «Генка». С того момента они провели 40 и 91 игру за клуб соответственно.

Ранее УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины.