«Манчестер Сити» и «Спортинг» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала ЛЧ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Спортинга» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Спортинг».



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Стоунз, Иган-Райли, Зинченко, Силва, Фернандиньо, Гюндоган, Фоден, Стерлинг, Жезус.



Запасные: Карсон, Сликер, Мбете-Табю, Де Брёйне, Грилиш, Эрнандес, Макэйти, Делап, Эдози, Марез, Каики.



«Спортинг»: Адан, Нету, Коатес, Инасиу, Рейс, Порро, Угарте, Сарабия, Табата, Слимани, Пулинью.



Запасные: Паулу, Виржиния, Феддаль, Винагре, Эсгаю, Вейга, Сантуш, Эссугу, Рибейру, Эдвардс.



Обслужит встречу турецкая бригада арбитров, которую возглавляет Халил Мелер. Ему будут помогать ассистенты Мустафа Эйисой и Ибрахим Чаглар. Резервный рефери – Арда Кердешлер.