Шоу готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу готов продлить контракт с клубом. Об этом сообщает The Guardian.



По информации источника, игрок получает удовольствие от выступлений за клуб и готов продлить нынешнее соглашение. Действующий контракт Шоу с манкунианцами истекает летом будущего года и предусматривает опцию продления ещё на один сезон. Сейчас зарплата Шоу составляет около € 180 тыс. в неделю. Если будет заключено новое соглашение, вероятнее всего, оклад защитника увеличится.



Шоу выступает за «красных дьяволов» с 2014 года. За это время в составе клуба он выиграл Лигу Европы и Кубок Англии. В нынешнем розыгрыше АПЛ «Манчестер Юнайтед» расположился на пятой строчке, набрав 47 очков за 28 туров.