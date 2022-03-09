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Шоу готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Шоу готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу готов продлить контракт с клубом. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, игрок получает удовольствие от выступлений за клуб и готов продлить нынешнее соглашение. Действующий контракт Шоу с манкунианцами истекает летом будущего года и предусматривает опцию продления ещё на один сезон. Сейчас зарплата Шоу составляет около € 180 тыс. в неделю. Если будет заключено новое соглашение, вероятнее всего, оклад защитника увеличится.

Шоу выступает за «красных дьяволов» с 2014 года. За это время в составе клуба он выиграл Лигу Европы и Кубок Англии. В нынешнем розыгрыше АПЛ «Манчестер Юнайтед» расположился на пятой строчке, набрав 47 очков за 28 туров.

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