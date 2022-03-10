«Реал» обыграл «ПСЖ» благодаря хет-трику Бензема и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 10 марта, завершался ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 39-й минуте Килиан Мбаппе открыл счёт в игре. Неймар выполнил пас в касание на ход Мбаппе, который на высочайшей скорости ворвался в штрафную, прицелился и с правой пробил в ближний угол — мяч от рук Тибо Куртуа залетел в сетку ворот.

Затем Карим Бензема сравнял счёт после ошибки Джанлуиджи Доннаруммы. Доннарумма, заигравшись с мячом, попал под давление Бензема, а потом Винисиус Джуниор после перехвата отдал пас на Карима, который поразил ворота.

На 78-й минуте Карим Бензема ударом в касание оформил хет-трик. Двумя минутами ранее Бензема оформил дубль. Винисиус Жуниор забежал в штрафную гостей, отдал передачу на Луку Модрича, который моментально нашёл в ударной позиции Бензема — и Карим, зацепившись за линию офсайда, нанёс удар мимо вратаря.



В первом матче «ПСЖ» одержал победу на своём поле со счётом 1:0 — на 94-й минуте отличился Килиан Мбаппе.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.