«Манчестер Сити» сыграл вничью со «Спортингом» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ночь с 9 на 10 марта мск на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимал лиссабонский «Спортинг». Команды не смогли выявить победителя, счёт — 0:0.

Обслуживала встречу турецкая бригада арбитров, которую возглавлял Халил Мелер. Ему помогали ассистенты Мустафа Эйисой и Ибрахим Чаглар. Резервный рефери – Арда Кердешлер.



В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошёл в Португалии, «горожане» разгромили «Спортинг» со счётом 5:0. У «Сити» дубль оформил Бернарду Силва, по мячу забили Рияд Марез, Филип Фоден и Рахим Стерлинг.

Таким образом, по итогам двух встреч «Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала турнира, а «Спортинг» завершил участие в Лиге чемпионов.