Месси второй сезон кряду вылетает в 1/8 финала ЛЧ. Он не доходит до финала 7 лет подряд

34-летний аргентинский форвард французского «Пари-Сен Жермен» Лионель Месси не сумел преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, уступив с парижским клубом в ответной игре мадридскому «Реалу» (1:3, 2:3 общ.).

Месси стал игроком «ПСЖ» перед началом сезона-2021/2022. В прошлом сезоне он выступал за «Барселону», с которой вылетел на аналогичном этапе – в 1/8 финала от «ПСЖ» (2:5 общ.). При этом Лионель уже на протяжении 7 лет кряду не доходит до финала соревнований Лиги чемпионов, его последний финал ЛЧ датирован сезоном-2014/2015, когда он с «Барселоной» обыграл «Ювентус» (3:1).

В текущем сезоне Месси принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2023 года.