Месси второй сезон кряду вылетает в 1/8 финала ЛЧ. Он не доходит до финала 7 лет подряд

34-летний аргентинский форвард французского «Пари-Сен Жермен» Лионель Месси не сумел преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, уступив с парижским клубом в ответной игре мадридскому «Реалу» (1:3, 2:3 общ.).
Месси стал игроком «ПСЖ» перед началом сезона-2021/2022. В прошлом сезоне он выступал за «Барселону», с которой вылетел на аналогичном этапе – в 1/8 финала от «ПСЖ» (2:5 общ.). При этом Лионель уже на протяжении 7 лет кряду не доходит до финала соревнований Лиги чемпионов, его последний финал ЛЧ датирован сезоном-2014/2015, когда он с «Барселоной» обыграл «Ювентус» (3:1).
В текущем сезоне Месси принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2023 года.
- 10 марта 2022
-
03:02
-
02:50
-
02:23
-
02:17
-
02:04
-
01:52
-
01:35
-
01:30
-
01:19
-
00:53
-
00:50
-
00:42
-
00:37
-
00:35
-
00:27
-
00:20
-
00:18
-
00:05
-
00:02
- 9 марта 2022
-
23:49
-
23:47
-
23:40
-
23:26
-
23:00
-
22:58
-
22:48
-
22:46
-
22:40
-
22:36
-
22:18
-
22:12
-
22:11
-
21:59
-
21:57
-
21:56