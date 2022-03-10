Гвардиола высказался о выходе «Манчестер Сити» в четвертьфинал ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выход в четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов английской команды.



«Мы снова пробились в четвертьфинал и оказались среди восьми лучших команд Европы. Я из тех людей, которые учатся наслаждаться моментом. Когда мы выходим в 1/8 финала, я знаю, как это сложно. Когда проходим в четвертьфинал, я радуюсь этому.



С продвижением по турнирной сетке соперники не становятся легче. Пришло время поздравить всех и сосредоточиться на Премьер-Лиге, а на следующей неделе мы будем наблюдать за жеребьёвкой ЛЧ», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.



На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» прошёл португальский «Спортинг». В первой игре, которая состоялась в Лиссабоне, «горожане» разгромили португальский клуб со счётом 5:0. Вторая встреча завершилась вничью – 0:0. По итогам двух матчей подопечные Хосепа Гвардиолы прошли в четвертьфинальную стадию ЛЧ. Соперник определится по итогам жеребьёвки, которая состоится 18 марта.