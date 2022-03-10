Бензема обошёл Ди Стефано и единолично занял 3-е место в списке лучших бомбардиров «Реала»
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34-летний французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, отметившийся хет-триком в ответной игре 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с «Пари-Сен Жермен» (3:1, 3:2 общ.), продолжает восхождение к первому месту по количеству голов за «Королевский клуб». Об этом сообщает OptaJose в «Твиттере».
Третий мяч Бензема в ворота «ПСЖ» стал для него 309-м голом за мадридский «Реал» во всех турнирах. По этому показателю он обошёл легендарного Альфредо Ди Стефано (308), с которым он делил третье место в истории. Впереди лишь Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).
Бензема в текущем сезоне принял участие в 33 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 12 результативными передачами.
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