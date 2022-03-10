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Меркулов забил дебютный гол за «Риеку», который вывел клуб в финал Кубка Хорватии

Меркулов забил дебютный гол за «Риеку», который вывел клуб в финал Кубка Хорватии
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28-летний защитник «Риеки» Михаил Меркулов забил дебютный гол за хорватский клуб. Это произошло в полуфинале национального Кубка с «Осиеком» (3:2, ДВ). Мяч футболиста стал победным и вывел «Риеку» в финал. На 118-й минуте при счёте 2:2 Михаил Меркулов ворвался в штрафную соперника и отправил мяч в нижний угол ворот.

Меркулов является воспитанником «Ротора». За свою карьеру он также выступал за «Энергию», «МИТОС», «Урал», «Байкал» и «Рубин». Защитник перешёл в «Риеку» в июле 2021 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл четыре матча, отметившись одним голом. Меркулов на длительный срок выпадал из-за повреждения, не попадал в заявку команды.

Действующий контракт Михаила Меркулова с «Риекой» рассчитан до июня 2023 года.

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