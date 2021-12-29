У России много легионеров в Европе. Как дела у наших игроков вне топ-лиг

Мы внимательно следим за выступлениями российских легионеров в пяти лучших лигах Европы. Их там совсем немного. Сегодня подведём итоги 2021 года для представителей менее топовых чемпионатов.

Никита Хайкин, «Будё-Глимт»

Самый успешный российский легионер вне топ-чемпионатов. В 2021-м Никита второй раз подряд стал чемпионом Норвегии, проведя 29 матчей, из которых 13 – на ноль. Уверенной игрой в осенней части сезона Хайкин привлёк внимание тренерского штаба сборной России и получил вызов на два ноябрьских матча. В четырёх квалификационных играх Лиги конференций из шести наш соотечественник оставил ворота в неприкосновенности, а на групповом этапе дважды сыграл «на ноль» против софийского ЦСКА. Кроме того, Никита поучаствовал в разгроме команды Моуринью — 6:1.

Магомед-Шапи Сулейманов, «Гиресунспор»

Поразив ворота «Урала» в первом матче после зимней паузы, Шапи ушёл в тень. За игровой практикой «Краснодар» отправил своего воспитанника в Турцию, на правах аренды. За «Гиресунспор» Сулейманов провёл 16 матчей, забил один гол, отдал голевую передачу и заработал два пенальти. Прежде чем отправиться в первое зарубежное путешествие, Шапи продлил контракт с «Краснодаром» до 2024 года.

Магомед Шапи-Сулейманов Фото: instagram.com/shapi_777

Фёдор Кудряшов, «Антальяспор»

Кудряшов пропустил всего девять матчей «Антальяспора» в 2021 году. Вместе с командой защитник занял 16-е место в чемпионате и дошёл до финала Кубка Турции. После первой половины сезона-2021/2022 «Антальяспор» занимает место повыше – 14-е. Результативных действий Фёдор пока не совершал — если не считать автогола за сборную.

Фёдор Кудряшов Фото: instagram.com/fed.kudryashov/

Иван Злобин, «Фамаликан»

Летом 2020 года Злобин сменил команду, покинув «Бенфику». Дебюта хуже представить было невозможно – в первом же матче за «Фамаликан» он получил пятёрку мячей от бывших одноклубников. В следующих четырёх играх Иван пропустил ещё семь голов — и сел в запас. В октябре воспитанник ЦСКА стал играть за молодёжную команду «Фамаликана»: пропустил четыре мяча в четырёх матчах и только раз, в игре со вторым составом «Браги», оставил ворота в неприкосновенности.

Александр Васютин, «Юргорден»

2021 год вратарь «Зенита» провёл в очередной аренде, на этот раз – в Швеции. Васютин сыграл 14 матчей за «Юргорден», восемь из которых «засушил». Александр пропустил только семь голов в этом году. Дело в том, что шесть месяцев россиянин пропустил из-за тяжёлой травмы. Ожидается, что 26-летний вратарь вскоре вернётся в «Зенит».

Юрий Лодыгин, ПАС

В 2021 году Лодыгин сыграл 33 матча (12 – «на ноль») и пропустил 34 мяча. В сезоне-2020/2021 ПАС не попал в плей-офф, а в этом идёт на пятом месте. Контракт Лодыгина с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. За полгода в тульском «Арсенале» вратарь провёл всего два матча. С точки зрения игровой практики прогресс налицо.

Юрий Лодыгин Фото: instagram.com/lodygin1

Леон Классен, «Тироль»

Классен начал год в «Мюнхене 1860», но из-за недостатка игровой практики уехал в Австрию. Там Леон – игрок старта. За «Тироль» русский немец сыграл 20 матчей и отдал шесть голевых передач. Перед зимней паузой его клуб идёт на 10-м месте. В октябре левый защитник дебютировал за сборную России до 21 года, выйдя на пять минут в матче с Литвой. Слухи связывают Классена со «Спартаком», но официального подтверждения они ещё не получили.

Евгений Башкиров, «Заглембе»

Башкиров сыграл 18 матчей в году, забил два гола и отдал один ассист. В сентябре опорник получил травму, после которой на поле больше не выходил. Правда, перед этим забил 1300-й гол в истории «Заглембе» на 97-й минуте матча, который стал победным.

Илья Жигулёв, «Заглембе»

Жигулёв, проведший весеннюю часть сезона в «Роторе», потерял в игровом времени в «Заглембе». Илья проводит в среднем 47 минут на поле и отметился одной результативной передачей. Контракт с клубом рассчитан ещё на полтора года (у Башкирова — до конца сезона).

Алексей Чернов, «Вайле»

Пропустив три гола в апреле от «Сочи», Чернов подписал двухлетний контракт с датским клубом. Но и там игровым временем Алексей не избалован: 50% времени вратарь проводит в запасе, остальное – не попадает в заявку. За шесть месяцев Чернов сыграл один матч – 90 минут в Лиге резервистов.

Иван Репях, «Вайле»

Аналогичная ситуация. 20-летний вингер стал игроком «Вайле» в ноябре 2020-го. Первые полгода Репях не попадал в основу (сыграл один матч), а вторые лечил колено, из-за чего пропустил пять месяцев.

Эдгар Севикян, «Леванте»

В декабре 2020 года Севикян дебютировал в Ла Лиге, выйдя на семь минут против «Хетафе». Закрепиться в основе не удалось — зато в дубле у него предостаточно игрового времени. Контракт 20-летнего вингера с «Леванте» действует до 30 июня 2022 года.

Владислав Лёвин, «Богемианс»

Двукратный победитель молодёжного первенства России в составе «Динамо» теперь на хорошем счету во взрослом чемпионате Чехии. В мае 26-летний полузащитник забил первый гол за «Богемианс», а в сентябре отметился голевой передачей. За основную команду «Динамо» Владислав провёл шесть матчей в сезонах-2015/2016 и 2016/2017.

Сердер Сердеров, «Истра»

На своём карьерном пути Сердеров прошёл уже пять стран. После России, Болгарии и Польши нападающий отправился в Венгрию, но за «Мезёкёвешд» так и не сыграл – лечил колено. В августе игрок вернулся в Хорватию и подписал двухлетний контракт с «Истрой». В новом клубе Сердер проводит в среднем 36 минут за матч и отметился одним голом и пасом.

Сердер Сердеров Фото: nkistra1961.hr

Евгений Шляков, УТА

Первую половину сезона-2020/2021 Шляков был основным в «Тамбове». В Румынии крайний защитник тоже не потерялся. В 2021 году Евгений сыграл 38 матчей, забил гол и отдал две голевые передачи. После 21-го тура УТА идёт на девятом месте, отставая на пять очков от зоны плей-офф.

Михаил Меркулов, «Риека»

Меркулов не пробился в стартовый состав «Рубина» и подписал летом контракт с хорватским клубом до 30 июня 2023 года. Но и здесь игрового времени у защитника негусто – всего три матча.

Никита Иосифов, «Вильярреал»

Этим летом Иосифов перешёл в «Вильярреал», подписав пятилетний контракт. Воспитанник «Локомотива» в основном играет за дубль испанского клуба, но уже привлекается и в главную команду. Иосифов принял участие в 12 матчах «Вильярреала Б» и отметился тремя голами. А дебют за главную команду россиянин отметил забитым мячом в Кубке Испании. Кроме этого, Унаи Эмери вызывал Никиту на матчи чемпионата с «Атлетико» и «Бетисом», а также на игру Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Но не выпустил.

Магомедхабиб Абдусаламов, «Пафос»

В России Абдусаламов сражался за «Родину», пока в августе 2021-го не переехал на Кипр. Закрепиться в стартовом составе «Пафоса» у него пока не получилось, но своей игрой он тренера радует. За восемь матчей чемпионата Кипра Магомедхабиб забил три гола и отдал голевую. Неплохой старт для 18-летнего нападающего.