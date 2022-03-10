Месси хватался за голову, Бензема эмоционально отмечал хет-трик. Фото победы «Реала»

10 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершался ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Пари Сен-Жермен». Противостояние закончилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.



На 39-й минуте Килиан Мбаппе открыл счёт в игре. Неймар выполнил пас в касание на ход Мбаппе, который на высочайшей скорости ворвался в штрафную, прицелился и с правой пробил в ближний угол — мяч от рук Тибо Куртуа залетел в сетку ворот.

27-летний бразильский центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос подвёл итоги ответного матча и двухматчевого противостояния с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (3:1, 3:2 общ.).



«Первый гол был важным моментом для футболистов «Реала», а болельщики придавали им дополнительную энергию. Мы должны были лучше справиться с ситуацией. После этого мы допустили небольшие ошибки. Думаю, что по итогам двух игр мы заслуживали лучшего, но заплатили за свои ошибки слишком дорогую цену», — приводит слова Маркиньоса пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Лучшие кадры с матча «Реал Мадрид» — «ПСЖ» — в фотоподборке «Чемпионата».