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«Челси» не сможет продавать билеты на матчи. Игры смогут посещать только по абонементам

«Челси» не сможет продавать билеты на матчи. Игры смогут посещать только по абонементам
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Лондонский «Челси» не сможет продавать билеты на матчи из-за санкций, которые правительство Великобритании наложило на владельца клуба Романа Абрамовича, информирует The Sun.

Согласно сведениям источника, посещать домашние матчи «Челси» смогут лишь владельцы абонементов. Продажа билетов будет запрещена до тех пор, пока Абрамович не продаст клуб. А когда российский бизнесмен сможет его продать – неизвестно, ведь, как стало известно ранее, «Челси» получил специальную лицензию на продолжение деятельности, связанной с футболом, однако санкции фактически запрещают продажу клуба.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хотел получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).

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