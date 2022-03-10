Министр спорта РФ назвал санкции к российскому футболу возможностью найти новые таланты

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о санкциях, которые были применены к российскому футболу.



«Абсолютно уверен, что в России будет пересмотрен календарь. Посмотрим, какими ресурсами обладает наш футбол. Не думаю, что упадёт зрелищность, будет возможность найти новые таланты. Россия столько сделала для мирового футбола, учитывая чемпионат мира и Кубок конфедераций. Знаю, с каким интересом президент ФИФА Джанни Инфантино смотрит на нашу страну», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Россия-24».



Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии. Также встречаться с Россией отказались Албания, Ирландия, Швейцария и Англия.

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