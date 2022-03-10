Россия и Катар подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере спорта

Россия и Катар подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере спорта. Министр спорта РФ Олег Матыцин встретился по этому поводу с катарским коллегой Салахом бин Ганим Аль-Али. Примечательно, что по окончании встречи российская делегация ознакомилась с деятельностью антидопинговой лаборатории в Дохе (Катар).

«Стороны обсудили перспективы развития двустороннего спортивного сотрудничества, а также обменялись опытом и лучшими практиками в сфере физической культуры и спорта обоих государств.

Министр спорта Российской Федерации проинформировал катарскую сторону о принимаемых государством мерах по развитию спортивной индустрии, вовлечению населения в занятия спортом, разрабатываемых нормативных актах, регулирующих сферу физической культуры и спорта. В ходе встречи стороны также обсудили подготовку к чемпионату мира по футболу — 2022 в Дохе.

Итогом встречи стала договорённость сторон о завершении работы по согласованию межведомственного меморандума о российско-катарском сотрудничестве в области физической культуры и спорта с целью его дальнейшего подписания», — сообщает официальный сайт Министерства спорта РФ.