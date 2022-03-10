В ближайшее время в РПЛ отменят обязательное ПЦР-тестирование

Глава Медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов рассказал о скорых изменениях в РПЛ после послабления коронавирусных ограничений в России.



«После отмены QR-кодов и общего ослабления коронавирусных ограничений во многих регионах России стало очевидным, что ряд положений санитарных регламентов в лигах утратили свою актуальность.



Медицинский комитет РФС постоянно анализирует и опыт других европейских стран, и он также свидетельствует о том, что в ведущих чемпионатах также произошли значительные изменения в отношении контроля за распространением коронавирусной инфекции среди футболистов.



Учитывая это, а также проведённое совсем недавно анкетирование всех клубов РПЛ, мы пришли к выводу, что обязательное ПЦР-тестирование перед матчами потеряло свою актуальность. В связи с этим Медицинский комитет РФС в ответ на запрос из Российской Премьер-Лиги провёл специальное заседание в начале марта, в результате которого большинство его членов высказалось за отмену обязательного ПЦР-тестирования для клубов.

Это изменение планируется ввести уже в самое ближайшее время.



Возвращение микст-зон? Также обсуждали этот вопрос по инициативе службы коммуникаций РФС. Мы рекомендовали открыть микст-зоны после матчей и проводить пресс-конференции в очном формате, естественно, при соблюдении журналистами и тренерами социального дистанцирования и использования медицинских масок», — цитирует Безуглова «Спорт-экспресс».