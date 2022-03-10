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Цорн: никто из футболистов не хочет покидать «Локомотив»

Цорн: никто из футболистов не хочет покидать «Локомотив»
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что никто из футболистов не хочет покидать стан железнодорожников, даже несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты с клубами Российской Премьер-Лиги в одностороннем порядке.

«Сейчас команда в полном составе готовится к важной игре с ЦСКА. Никто из футболистов не высказывает желания покинуть «Локомотив», — приводит слова Цорна ТАСС.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам Российской Премьер-Лиги приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона-2021/2022.

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