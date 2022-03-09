Агент нападающего «Локомотива» Кухты опроверг слухи о возвращении игрока в «Славию»
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Агент Милан Мартинович, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Яна Кухты, отреагировал на слухи о том, что его клиент обсуждает возможное возвращение в пражскую «Славию». Ранее в СМИ появилась информация, что форвард может вернуться в свой бывший клуб.
«Ян остаётся в «Локомотиве», никаких проблем нет. Он адаптировался, его всё устраивает», – цитирует Мартиновича Metaratings.
Напомним, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» (3:2) в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранён на один матч. Позже стало известно, что «Химки» подали протест в КДК РФС.
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