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Гвардиола: не знаю, куда занесёт меня судьба. Когда должен буду покинуть «МС», сделаю это

Гвардиола: не знаю, куда занесёт меня судьба. Когда должен буду покинуть «МС», сделаю это
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о своём будущем.

«Я не знаю, куда через несколько лет занесёт меня судьба. То, что должно случиться, случится. Когда должен буду покинуть «Манчестер Сити», сделаю это. Отправлюсь домой и отдохну какое-то время.

Мне нужно тренировать. Я не знаю, что будет. Если бы мне надо было поехать в Аргентину, чтобы тренировать… Не знаю, в «Боку Хуниорс», например, чтобы фанаты этого клуба сердились, ведь я говорил, что поддерживаю «Ривер Плейт»… Откуда мне знать? Кто знает?» – цитирует Гвардиолу Ole.

Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» прошёл португальский «Спортинг». В первой игре, которая состоялась в Лиссабоне, «горожане» разгромили португальский клуб со счётом 5:0. Вторая встреча завершилась вничью – 0:0.

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