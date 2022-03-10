Журналист The Athletic: правительство Англии не захочет быть замешанным в убийстве «Челси»

Журналист The Athletic Доминик Фифилд поделился мнением о будущем «Челси».
«Я опасаюсь за ближайшее будущее. Трудно представить, как клуб будет функционировать долгое время, если не будут поступать дополнительные деньги. В настоящее время все спонсоры пересматривают свои договорённости с «Челси», и любая прибыль — в виде трансферных взносов за проданных игроков, телеправ или проданных товаров — будет заморожена в соответствии с санкциями правительства. Так что «Челси» приходится действовать за счёт уже накопленных денежных резервов. Их фонд заработной платы огромен — £ 333 млн в год. Смогут ли они покрыть эти расходы? Во всём этом много неопределённости.
Уверен, наше правительство не захочет быть замешанным в убийстве футбольного клуба, который они считают общественным и культурным достоянием, поэтому я подозреваю, что «Челси» продолжит своё существование в будущем, но не в том же обличье, что и в прошлое и настоящее время. Клуб полностью изменился за одну ночь», — сказал Фифилд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 10 марта 2022
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