«Локомотив» оштрафовали за задержку начала матча с «Химками»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил ряд решений по матчу 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» (3:2).

«Локомотиву» за скандирования зрителями оскорбительных выражений — штраф 60 тыс. рублей. Клуб предупреждён, что в случае повторного нарушения будут приняты дополнительные санкции.

Тренер «Локомотива» Март оштрафован на 10 тыс. за выход за пределы технической зоны, Компер также оштрафован на 10 тыс. рублей.

Юран оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

За задержку времени начала матча «Локомотив» оштрафован на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.