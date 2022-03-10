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«Химки» собираются оспорить решение КДК не присуждать «Локомотиву» техническое поражение

«Химки» собираются оспорить решение КДК не присуждать «Локомотиву» техническое поражение
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«Химки» собираются оспорить решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) об отказе присудить «Локомотиву» техническое поражение. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» (3:2) в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранён на один матч.

Ранее на заседании КДК РФС было принято решение не засчитывать техническое поражение «Локомотиву». Это было обосновано тем, что Кухта реализовал дисквалификацию в матче Кубка России с «Енисеем».

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