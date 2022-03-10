Денис Макаров отреагировал на выход «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров отреагировал на победу «Реала» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов над «Пари Сен-Жермен» (3:1).
«Впечатления совсем хорошие. При счёте 1:0 вообще надежды не было, а когда Бензема забил первый гол, сразу появилась надежда. Увидимся в 1/4 финала. Надеюсь, дойдут до финала», — сказал Макаров в интервью клубной пресс-службе.
На 39-й минуте Килиан Мбаппе открыл счёт в игре. Неймар выполнил пас в касание на ход Мбаппе, который на высочайшей скорости ворвался в штрафную, прицелился и с правой пробил в ближний угол — мяч от рук Тибо Куртуа залетел в сетку ворот. На 78-й минуте Карим Бензема ударом в касание оформил хет-трик. Двумя минутами ранее Бензема оформил дубль. Винисиус Жуниор забежал в штрафную гостей, отдал передачу на Луку Модрича, который моментально нашёл в ударной позиции Бензема — и Карим, зацепившись за линию офсайда, нанёс удар мимо вратаря.
- 10 марта 2022
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