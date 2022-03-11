«Монако» проиграл «Браге» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Головин вышел на замену

10 марта состоялся первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Брагой» и «Монако». Команды встречались на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Португалии. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев со счётом 2:0.

В составе «Браги» голом отметился Абель Руис. Он открыл счёт на 3-й минуте. Второй гол португальцев на счету Витора Оливейры. Он отличился на 89-й минуте матча.

Отметим, что мяч форварда монегасков Виссама Бен-Йеддера был отменён после просмотра VAR на 35-й минуте встречи.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начинал матч на скамейке запасных, но появился на поле на 58-й минуте игры, заменив Элиота Матазо.

Ответный матч между командами состоится 17 марта в Монако.