«Монако» проиграл «Браге» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Головин вышел на замену
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10 марта состоялся первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Брагой» и «Монако». Команды встречались на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Португалии. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев со счётом 2:0.
В составе «Браги» голом отметился Абель Руис. Он открыл счёт на 3-й минуте. Второй гол португальцев на счету Витора Оливейры. Он отличился на 89-й минуте матча.
Отметим, что мяч форварда монегасков Виссама Бен-Йеддера был отменён после просмотра VAR на 35-й минуте встречи.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начинал матч на скамейке запасных, но появился на поле на 58-й минуте игры, заменив Элиота Матазо.
Ответный матч между командами состоится 17 марта в Монако.
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