Неймар отреагировал на информацию о том, что едва не подрался с Доннаруммой

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар опроверг информацию о том, что едва не подрался с голкипером клуба Джанлуиджи Доннаруммой после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

В своём «Инстаграме» Неймар опубликовал переписку с Доннаруммой в WhatsApp.

Доннарумма отправил новость о драке Неймару, написав: «Эй, Ней, извини за вчерашнее, эти новости неприемлемы». Бразильский форвард ответил ему следующим образом: «Мой друг! Такое может случиться в футболе».

Также Неймар раскритиковал журналистов.

«Я ненавижу говорить о новостях… но этот предыдущий пост — ложь. Драки в раздевалке не было! Некомпетентные журналисты пытаются себя пиарить. Может быть, в следующий раз, хорошо?» — написал Неймар в своём «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что между Неймаром и Доннаруммой возник спор, который едва не перерос в драку. Сначала бразилец упрекнул вратаря за ошибку в эпизоде с первым пропущенным голом. Итальянец ответил Неймару упрёком за неудачную игру в моменте со вторым голом «Реала».