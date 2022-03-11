Неймар отреагировал на информацию о том, что едва не подрался с Доннаруммой

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар опроверг информацию о том, что едва не подрался с голкипером клуба Джанлуиджи Доннаруммой после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).
В своём «Инстаграме» Неймар опубликовал переписку с Доннаруммой в WhatsApp.
Доннарумма отправил новость о драке Неймару, написав: «Эй, Ней, извини за вчерашнее, эти новости неприемлемы». Бразильский форвард ответил ему следующим образом: «Мой друг! Такое может случиться в футболе».
Также Неймар раскритиковал журналистов.
«Я ненавижу говорить о новостях… но этот предыдущий пост — ложь. Драки в раздевалке не было! Некомпетентные журналисты пытаются себя пиарить. Может быть, в следующий раз, хорошо?» — написал Неймар в своём «Инстаграме».
Ранее сообщалось, что между Неймаром и Доннаруммой возник спор, который едва не перерос в драку. Сначала бразилец упрекнул вратаря за ошибку в эпизоде с первым пропущенным голом. Итальянец ответил Неймару упрёком за неудачную игру в моменте со вторым голом «Реала».
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