Неймар и Доннарумма чуть не подрались после матча с «Реалом»

Поражение «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3) стало поводом для разногласий внутри коллектива французской команды. В раздевалке парижан после матча произошёл конфликт между бразильским нападающим Неймаром и итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, информирует Marca.
Согласно сведениям источника, между Неймаром и Доннаруммой возник спор, который едва не перерос в драку. Сначала бразилец упрекнул вратаря за ошибку в эпизоде с первым пропущенным голом. Итальянец ответил Неймару упрёком за неудачную игру в моменте со вторым голом «Реала».
Обсуждение обострилось до такой степени, что остальным игрокам «ПСЖ» пришлось разнимать Неймара и Доннарумму, чтобы дело не дошло до полноценной драки.
Напомним, «Реал» обыграл «ПСЖ» по сумме двух матчей со счётом 3:2 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижане выбыли из турнира.
- 10 марта 2022
-
10:40
-
10:40
-
10:30
-
10:19
-
10:17
-
09:53
-
09:50
-
09:45
-
09:21
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
07:50
-
07:25
-
06:01
-
05:48
-
05:00
-
04:51
-
04:42
-
04:13
-
03:57
-
03:54
-
03:45
-
03:28
-
03:21
-
03:11
-
03:02
-
02:50
-
02:23
-
02:17
-
02:04
-
01:52
-
01:35
-
01:30