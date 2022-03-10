Неймар и Доннарумма чуть не подрались после матча с «Реалом»

Поражение «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3) стало поводом для разногласий внутри коллектива французской команды. В раздевалке парижан после матча произошёл конфликт между бразильским нападающим Неймаром и итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, информирует Marca.

Согласно сведениям источника, между Неймаром и Доннаруммой возник спор, который едва не перерос в драку. Сначала бразилец упрекнул вратаря за ошибку в эпизоде с первым пропущенным голом. Итальянец ответил Неймару упрёком за неудачную игру в моменте со вторым голом «Реала».

Обсуждение обострилось до такой степени, что остальным игрокам «ПСЖ» пришлось разнимать Неймара и Доннарумму, чтобы дело не дошло до полноценной драки.

Напомним, «Реал» обыграл «ПСЖ» по сумме двух матчей со счётом 3:2 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижане выбыли из турнира.