«Мне всё равно, что он из «Реала». Дани Алвес восхитился игрой Карима Бензема

Бразильский защитник «Барселоны» Дани Алвес восхитился игрой нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема.
«Мне всё равно, что он из «Реала». Что за футболист! Что за футболист Бензема! Я люблю эту игру», — написал Дани Алвес в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, Бензема оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Пари Сен-Жермен» (3:1). Голы француза подарили мадридскому клубу путёвку в четвертьфинал престижного еврокубка. Кроме того, Карим был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Третий мяч Карима Бензема в ворота «ПСЖ» стал для него 309-м голом за «Реал» во всех турнирах. По этому показателю он обошёл легендарного Альфредо Ди Стефано (308), с которым он делил третье место в истории. Впереди лишь Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).
«Реал» разгромил «Реал Сосьедад», Бензема забил гол:
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