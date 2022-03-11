Симеоне — о победе «Реала» над «ПСЖ»: такая ремонтада достойна восхищения
Поделиться
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» (3:1).
«Как и любой, кто любит футбол, я видел этот матч. Такая ремонтада достойна восхищения, в очередной раз они напомнили о месте Мадрида в Европе», – цитирует Симеоне Bernabeu Digital.
Первый матч стадии 1/8 Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «ПСЖ» прошёл в Париже и закончился со счётом 1:0 в пользу парижан. В ответном матче на «Сантьяго Бернабеу» подопечные Анчелотти также уступали после первого тайма в один мяч. Но сумели отыграться и благодаря хет-трику Карима Бензема прошли в четвертьфинал. Кроме того, Карим был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Комментарии
- 11 марта 2022
-
10:47
-
10:42
-
10:29
-
10:29
-
10:23
-
10:13
-
10:03
-
10:02
-
09:42
-
09:39
-
09:30
-
09:23
-
08:49
-
08:30
-
08:17
-
04:58
-
04:56
-
04:50
-
04:18
-
04:14
-
04:01
-
03:32
-
03:15
-
02:48
-
02:45
-
02:37
-
02:23
-
02:17
-
01:59
-
01:49
-
01:37
-
01:19
-
00:58
-
00:57
-
00:55
Партнерский контент