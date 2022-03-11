Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне — о победе «Реала» над «ПСЖ»: такая ремонтада достойна восхищения

Симеоне — о победе «Реала» над «ПСЖ»: такая ремонтада достойна восхищения
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» (3:1).

«Как и любой, кто любит футбол, я видел этот матч. Такая ремонтада достойна восхищения, в очередной раз они напомнили о месте Мадрида в Европе», – цитирует Симеоне Bernabeu Digital.

Первый матч стадии 1/8 Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «ПСЖ» прошёл в Париже и закончился со счётом 1:0 в пользу парижан. В ответном матче на «Сантьяго Бернабеу» подопечные Анчелотти также уступали после первого тайма в один мяч. Но сумели отыграться и благодаря хет-трику Карима Бензема прошли в четвертьфинал. Кроме того, Карим был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Новость по теме
Дончич — о матче «Реал» — «ПСЖ»: то, что сделал Бензема, невообразимо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022