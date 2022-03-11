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Тен Хаг хотел бы пообщаться с «Манчестер Юнайтед», если поступит официальный запрос

Тен Хаг хотел бы пообщаться с «Манчестер Юнайтед», если поступит официальный запрос
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг очень хотел бы пообщаться с представителями английского клуба, если они сделают официальный запрос в его нынешний клуб. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным издания, кандидатуру голландца предложили «Юнайтед» через посредников. Между клубами контактов ещё не было. Сейчас тен Хаг сконцентрирован на работе с «Аяксом», его действующее соглашение с клубом заканчивается в конце следующего сезона.

Ранее стало известно, что специалист приступил к изучению английского языка. Он хотел бы знать его до переезда в Манчестер. Кроме того, тренер предупредил «Аякс», что покинет клуб в конце сезона.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».

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