Зарема Салихова — об изменениях в РПЛ: мы хотим получить турнир уровня ФНЛ?

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможных изменениях в российском футболе.



«Категорически против расширения. Если 2 команды не вылетят в этом году, это нарушение спортивного принципа. Клубы становятся просто массовкой для чемпиона. Мы хотим получить по качеству турнир уровня ФНЛ? Понимаю, что лига хочет больше матчей, но лучше придумать ещё один турнир или дополнительное соревнование для первой десятки. Расширение лиги приведёт к снижению зрелищности и дальнейшему падению доходов клубов. Наш чемпионат ещё больше потеряет в качестве. РФС надо выбивать налоговые льготы для клубов. А ещё самое время сделать все возможное, чтобы закон о пиве — как о продаже пива на стадионах, так и о рекламе алкогольного пива — был принят в кратчайшие сроки. Эти меры реально бы помогли всем. Говорим об этом с уже год как минимум. Когда, если не сейчас?



С дополнительным трансферным окном опоздали минимум на неделю. Его надо было открывать, как только начался отток иностранных футболистов. Открывать на срок 10 рабочих дней, чтобы не выбиваться из тренировочного процесса. А также агентам не дать возможности спекулировать безвыходным положением клубов», — цитирует Салихову «Спорт-экспресс».

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