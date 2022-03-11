Юрий Сёмин поддержал идею расширения РПЛ до 18 команд

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поддержал идею расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.



«Что касается возможного расширения РПЛ до 18 команд, то это хорошее решение. Тем более пока на международной арене мы не играем. Футбол должен быть, матчей должно быть больше. У нас стадионы соответствуют самым современным требованиям. Другое дело: многое будет зависеть от того, какие команды попадут», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее стало известно, что в Российской Премьер-Лиге с сезона-2022/2023 с большой долей вероятности будет 18 команд. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Этот вопрос обсуждался на последнем собрании Российской Премьер-Лиги. Решение было отложено, но никто из представителей клубов не сомневается, что количество участников будет увеличено.

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