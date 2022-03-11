«Барселона» интересуется форвардом «Милана» Рафаэлом Леау

Португальский форвард итальянского «Милана» Рафаэл Леау интересен каталонской «Барселоне». Об этом сообщает Sport.es.



Контракт 22-летнего нападающего с миланским клубом действует до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет € 35 млн.



В нынешнем сезоне Леау провёл 31 матч за «Милан» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 6 голевых передач. В «Милан» он перешёл из «Лилля» в 2019 году. Игрок является воспитанником лиссабонского «Спортинга». Всего за красно-чёрных он провёл 85 игр. Также он стал победителем юношеского чемпионата Европы среди команд до 17 лет и серебряным призёром европейского первенства до 19 лет в составе молодёжных сборных Португалии.