Чемпионаты Португалии и Шотландии приостановили показ своих матчей в России. Федерации футбола упомянутых стран уведомили «Матч ТВ» о временной приостановке действующих договоров на показ матчей, информирует генеральный продюсер телеканала Александр Тащин в своём телеграм-канале.
В начале марта трансляцию своих матчей в России приостановила французская Лига 1, замрозив действие контракта с «Матч ТВ». Также английская Премьер-лига приняла решение приостановить сотрудничество с российским вещательным партнёром Rambler — Okko Sport.
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА также выступили с санкциями против России, отстранив российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Таким образом, сборная России потеряла шанс сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2022, если вышестоящие футбольные инстанции не изменят своё решение.
- 11 марта 2022
-
18:38
-
18:31
-
18:24
-
18:19
-
18:18
-
18:11
-
18:07
-
17:57
-
17:55
-
17:51
-
17:39
-
17:37
-
17:26
-
16:59
-
16:57
-
16:53
-
16:40
-
16:27
-
16:23
-
16:13
-
15:59
-
15:45
-
15:41
-
15:29
-
15:00
-
14:52
-
14:50
-
14:43
-
14:34
-
14:29
-
14:12
-
14:01
-
13:56
-
13:49
-
13:41