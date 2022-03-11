Чемпионаты Португалии и Шотландии приостановили показ своих матчей в России

Чемпионаты Португалии и Шотландии приостановили показ своих матчей в России. Федерации футбола упомянутых стран уведомили «Матч ТВ» о временной приостановке действующих договоров на показ матчей, информирует генеральный продюсер телеканала Александр Тащин в своём телеграм-канале.

В начале марта трансляцию своих матчей в России приостановила французская Лига 1, замрозив действие контракта с «Матч ТВ». Также английская Премьер-лига приняла решение приостановить сотрудничество с российским вещательным партнёром Rambler — Okko Sport.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА также выступили с санкциями против России, отстранив российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Таким образом, сборная России потеряла шанс сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2022, если вышестоящие футбольные инстанции не изменят своё решение.