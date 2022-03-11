Чеферин – о Суперлиге: давайте называть её «Ужасной лигой»

Президент УЕФА Александр Чеферин в очередной раз раскритиковал проект Европейской Суперлиги.
«Если они решат, что УЕФА – монополист, то эти три клуба («Реал», «Барселона» и «Ювентус». – Прим. «Чемпионата») тоже создадут свой союз и будут играть в своих турнирах. Зачем им тогда оставаться в наших? Они хотят быть и тут, и там, но такого не бывает, это какая-то метафизика. Мне кажется, они считают Землю плоской.
И давайте перестанем называть это «Суперлигой». Давайте называть вещи своими именами. Это «Ужасная лига». Но даже если с этими тремя у нас проблемы, то преимуществ на поле никто не получит. В наших турнирах здоровая конкуренция.
Аньелли? УЕФА и «Ювентус» – разные организации. Об этом человеке я больше не скажу ни слова. Это прошлое», – цитирует Чеферина Calciomercato со ссылкой на Corriere Della Sera.
- 11 марта 2022
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